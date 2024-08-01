Adıyaman'da depremlerde hasar gören bölgelerin alt yapıları onarılıyor - Son Dakika
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Yerel

Adıyaman'da depremlerde hasar gören bölgelerin alt yapıları onarılıyor

Adıyaman\'da depremlerde hasar gören bölgelerin alt yapıları onarılıyor

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri, depremlerde hasar gören Cumhuriyet ve Kapcami Mahallelerinin alt yapılarını onarmak için çalışmalara başladı. Bölge sakinleri çalışmalardan memnuniyet duydu.

01.08.2024 11:45  Güncelleme: 11:46
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Adıyaman'da depremlerde hasar gören bölgelerin alt yapıları belediye ekipleri tarafından hızla onarılıyor.

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri, Cumhuriyet ve Kapcami Mahallelerinde yoğun bir altyapı yenileme çalışması başlattı. Deprem ve sonrasında ağır tonajlı araçların geçişi nedeniyle zarar gören altyapıyı onarmak amacıyla sürdürülen bu çalışmalar, bölge sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

ASKİM yetkililerinden alınan bilgiye göre, öncelikle Cumhuriyet Mahallesi 25175 sokakta tamamen kullanılamaz hale gelen 50 metrelik kanalizasyon ve yağmur suyu hatları yenilendi. Kapcami Mahallesi'nde ise Tabakhane Deresi'nde yapılan çalışmalarda derenin ıslahı için 150 metrelik altyapı döşemesi gerçekleştirildi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren ASKİM yetkilileri, "Başkanımız Abdurrahman Tutdere'nin talimatları doğrultusunda, şehir genelinde halkımızın yaşam kalitesini etkileyen her türlü sorunu ivedilikle çözmeye çalışıyoruz. Cumhuriyet ve Kapcami mahallelerinde yürüttüğümüz altyapı yenileme çalışmaları da bu kapsamda önemli bir adım" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri, Adıyaman Belediyesi ekiplerinin yoğun çabalarını takdir ederek, en büyük isteklerinin Adıyaman'ın bir an önce eski günlerine kavuşması olduğunu belirtti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'da depremlerde hasar gören bölgelerin alt yapıları onarılıyor - Son Dakika

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