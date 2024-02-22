Adıyaman\'da depremzede aileler kalıcı konutlara taşınıyor

Adıyaman'da depremzede ailelerin konteyner kentlerden kalıcı konutlara taşınması sürüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 8 Şubat tarihinde çekilen kalıcı deprem konutları kurasında ismi çıkan depremzede vatandaşların taşınması sürüyor. Konutların ön borçlandırma işlemlerinin ardından anahtarlar hak sahibi depremzedelere teslim ediliyor. Kendi dairelerini gezerek gören Adıyamanlı depremzedeler, daha sonra İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ekiplerinin yardımı ile taşınıyor. Kaldıkları konteyner kentlerden alınan ve eşyaları taşınan depremzedeler, yeni yuvalarına kavuşmanın sevincini yaşıyor. Depremzedeler, yemeklerin piştiği, çayların yudumlandığı yeni yuvalarında yeniden ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyor.
AFAD İl Müdürü İshak Cindioğlu, depremzedelerin taşınma sürecinde yer aldıklarını belirterek, "AFAD Başkanlığımızca yapılan kalıcı konutlara afetzede ailelerimizin yerleştirilmesinin mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz. Biz bu mutluluğu ailelerimizle birlikte yaşıyoruz. Ailelerimizin ön borçlandırma gibi evrak boyutlarını yaptıktan sonra ailelerimize anahtarlarını teslim ediyoruz. Ailelerin huzurla ve mutlulukla barınmalarını diliyorum. Anahtarlarını teslim ettik, şuanda yerleşmeler yavaş yavaş başlıyor. Blok blok biz ailelerimizi alıyoruz. Tek tek ailelerimiz alıyoruz. Konteynerlerden ailelerimizi alıyoruz, her safhasında AFAD olarak işin içerisindeyiz. Kendi araçlarımızla ulaşımı da kendimiz sağlıyoruz, birebir işin içindeyiz" dedi.
Hak sahibi Dilek Işık ise, "Bugün anahtarımızı teslim alacağız, çok mutluyuz. Allah devletimizden razı olsun. Geçen yıl bu zamanlar biz çadırda yaşıyorduk, şimdi çok şükür bir evimiz oldu, çok mutluyuz" dedi.
Eve yerleşen Sema Turan ise "Önce çadır sonra konteyner kentte kaldık. Şimdi ise konut çıktı, mutluyuz. Hayattan bir beklentimiz var. Heyecanlıyız, mutluyuz, yeniden evimiz olacak" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN
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