Adıyaman'da Depremzedeler Bayramı Buruk Geçiriyor

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6 Şubat depremlerinde binlerce kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman'da depremzedeler buruk bir bayram geçiriyor.

Bayram namazının ardında Adıyaman Şehir Mezarlığına akın eden vatandaşlar, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden yakınları için dua etti. Hüznün ve gözyaşının hakim olduğu mezarlıkta, duygusal anlar yaşandı.

6 Şubat depreminde kaybettikleri binlerce kişinin acısını hala yaşayan depremzedeler, kurbanlarını kesmeden önce mezarlık ziyaretini gerçekleştirdi. Asrın felaketinde Adıyaman'da 8 bin 387 kişi hayatını kaybetmişti.

Depremde hayatını kaybeden yakınlarının mezarı başında gözyaşları içerisinde dua eden depremzedeler, zor günler geçirdiklerini dile getirdi. - ADIYAMAN