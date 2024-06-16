Adıyaman'da Depremzedeler Bayramı Buruk Geçiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Adıyaman'da Depremzedeler Bayramı Buruk Geçiriyor

6 Şubat depremlerinde binlerce kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman'da depremzedeler, bayram namazının ardından mezarlıkta yakınlarının mezarı başında dua ederek buruk bir bayram geçirdi. Depremde hayatını kaybedenlerin acısını hala yaşayan depremzedeler, zor günler geçirdiklerini ifade etti.

16.06.2024 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6 Şubat depremlerinde binlerce kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman'da depremzedeler buruk bir bayram geçiriyor.

Bayram namazının ardında Adıyaman Şehir Mezarlığına akın eden vatandaşlar, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden yakınları için dua etti. Hüznün ve gözyaşının hakim olduğu mezarlıkta, duygusal anlar yaşandı.

6 Şubat depreminde kaybettikleri binlerce kişinin acısını hala yaşayan depremzedeler, kurbanlarını kesmeden önce mezarlık ziyaretini gerçekleştirdi. Asrın felaketinde Adıyaman'da 8 bin 387 kişi hayatını kaybetmişti.

Depremde hayatını kaybeden yakınlarının mezarı başında gözyaşları içerisinde dua eden depremzedeler, zor günler geçirdiklerini dile getirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman, Deprem, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman'da Depremzedeler Bayramı Buruk Geçiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:21 Cesedi halıya sarılı halde denizden çıkarılmıştı Sedef Güler’in katil zanlısı yakalandı Cesedi halıya sarılı halde denizden çıkarılmıştı! Sedef Güler'in katil zanlısı yakalandı
11:37 Bayram namazında Gazze protestosu Biden ve Netanyahu’nun yer aldığı pankartı taşladılar Bayram namazında Gazze protestosu! Biden ve Netanyahu'nun yer aldığı pankartı taşladılar
11:15 Eylem Tok ve oğlu nasıl yakalandı 20 gün önce atılan imza, firarın sonunu getirmiş Eylem Tok ve oğlu nasıl yakalandı? 20 gün önce atılan imza, firarın sonunu getirmiş
10:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Marmaris’te kıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Marmaris'te kıldı
09:24 Özel’den Erdoğan’ın “İadeiziyareti hazmedemediler“ sözlerine yanıt gecikmedi Özel'den Erdoğan'ın "İadeiziyareti hazmedemediler" sözlerine yanıt gecikmedi
12:16 Gaziantep’te Cinnet Getiren Şahıs 4 Kişiyi Öldürdü, 2 Kişiyi Yaraladı ve İntihar Etti Gaziantep'te Cinnet Getiren Şahıs 4 Kişiyi Öldürdü, 2 Kişiyi Yaraladı ve İntihar Etti
12:04 Bayram fırsatçıları sınır tanımıyor Nalbur dükkanına asılan afiş başkanı isyan ettirdi Bayram fırsatçıları sınır tanımıyor! Nalbur dükkanına asılan afiş başkanı isyan ettirdi
11:24 Fenomen Kandıralı Ferdi, iki kadınla kavga etti Fenomen Kandıralı Ferdi, iki kadınla kavga etti
11:23 Türkiye’de ithal araçların pazar payı arttı Türkiye'de ithal araçların pazar payı arttı
11:06 Antalya Havalimanı’nda 200 bin yolcuyla rekor kırıldı Dakikada 1 uçak iniş-kalkış yaptı Antalya Havalimanı'nda 200 bin yolcuyla rekor kırıldı! Dakikada 1 uçak iniş-kalkış yaptı
10:52 15 yaşındaki Hacer, eski sevgilisi tarafından 120 bıçak darbesiyle öldürüldü 15 yaşındaki Hacer, eski sevgilisi tarafından 120 bıçak darbesiyle öldürüldü
10:30 Ağbaba, kurban fiyatlarına tepki gösterdi: Emeklinin kurban kesebilmesi için iki aylık maaşını harcamadan biriktirmesi gerekiyor Ağbaba, kurban fiyatlarına tepki gösterdi: Emeklinin kurban kesebilmesi için iki aylık maaşını harcamadan biriktirmesi gerekiyor
10:24 Bir Kurban Bayramı klasiği Hastaneler yaralı kasaplarla dolup taşıyor Bir Kurban Bayramı klasiği! Hastaneler yaralı kasaplarla dolup taşıyor
10:19 Özgür Özel’den emekli maaşına ve asgari ücrete zam için net cevap: Meydanları doldurur en sert tepkiyi gösteririz Özgür Özel'den emekli maaşına ve asgari ücrete zam için net cevap: Meydanları doldurur en sert tepkiyi gösteririz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2024 13:33:11. #1.13#
SON DAKİKA: Adıyaman'da Depremzedeler Bayramı Buruk Geçiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement