Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde dev tekne trafiği kilitledi - Son Dakika
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde dev tekne trafiği kilitledi

Adıyaman\'ın Gölbaşı ilçesinde dev tekne trafiği kilitledi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Van'dan Mersin'e tır ile nakledilen dev tekne, trafikte uzun kuyruklar oluşturdu. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınarak teknenin ilçe merkezinden kontrollü olarak geçişi sağlandı.

07.03.2024 10:29  Güncelleme: 10:30
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kara yolundan tırlarla geçirilen dev tekne trafiğin kilitlenmesine neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Van'dan Mersin'e tır ile nakledilen 32 metre uzunluğunda, 8 metre genişliğindeki tekne, ilçe merkezinde trafikte uzun kuyruklar oluşturdu. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınarak teknenin ilçe merkezinden kontrollü olarak geçişi sağlandı. Teknenin arkasında oluşan araç kuyrukları teknenin ilçeden çıkarılmasıyla sona erdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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