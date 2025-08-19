Adıyaman\'da Dijital Dönüşüm Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Adıyaman Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Dijital Dönüşüm Bilgilendirme (D-İmar Yönetim Sistemi) ve tanıtım toplantısı, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) konferans salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Adıyaman Temsilcisi Tuncay Kaya, çok sayıda STK temsilcisi, mimar, mühendis, şehir plancısı ve belediye personeli katıldı.

Programın açılışında konuşan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yerinde dönüşüm sürecinde gösterilen başarıya dikkat çekti.

Tutdere, "Depremden sonra Adıyaman olarak çok büyük yaralar aldık, kurum olarak da ciddi kayıplar yaşadık. Buna rağmen hiçbir çalışma arkadaşımız yılmadan görevini yaptı. Bugün gururla ifade etmek isterim ki Adıyaman Belediyesi, deprem illeri içerisinde en fazla ruhsat veren belediye oldu. Yaklaşık 33 bin bağımsız bölüme denk gelen ruhsat verdik ve bu sayede şehrimize 50 milyar liralık kredi ve hibenin gelmesini sağladık. Bu, Adıyaman için tarihi bir başarıdır. Adıyaman'da ilk kez hayata geçirdiğimiz bu sistemle birlikte artık vatandaşlarımız belediyeye klasörlerle gelmeyecek. Ruhsat başvurularını elektronik ortamda yapacak, sürecin her aşamasını anlık olarak takip edebilecek. Bu adım hemşehrilerimizin işini kolaylaştıracak, belediyemizin kurumsal kimliğine güç katacak. Bizim amacımız şehrimizi daha modern, daha yaşanabilir bir hale getirmek ve halkımıza her alanda en iyi hizmeti sunmak" diye konuştu.

Toplantı, katılımcıların sistem hakkında bilgilendirilmesi ve uygulamanın teknik detaylarının paylaşılmasıyla sona erdi.