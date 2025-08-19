Adıyaman'da Dijital Dönüşüm Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Adıyaman'da Dijital Dönüşüm Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Adıyaman\'da Dijital Dönüşüm Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
19.08.2025 13:46  Güncelleme: 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Belediyesi, D-İmar Yönetim Sistemi tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, sistemin avantajları hakkında bilgi verdi ve deprem sonrası ruhsat verme süreçlerinde önemli başarılar elde ettiklerini belirtti.

Adıyaman Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Dijital Dönüşüm Bilgilendirme (D-İmar Yönetim Sistemi) ve tanıtım toplantısı, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) konferans salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Adıyaman Temsilcisi Tuncay Kaya, çok sayıda STK temsilcisi, mimar, mühendis, şehir plancısı ve belediye personeli katıldı.

Programın açılışında konuşan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yerinde dönüşüm sürecinde gösterilen başarıya dikkat çekti.

Tutdere, "Depremden sonra Adıyaman olarak çok büyük yaralar aldık, kurum olarak da ciddi kayıplar yaşadık. Buna rağmen hiçbir çalışma arkadaşımız yılmadan görevini yaptı. Bugün gururla ifade etmek isterim ki Adıyaman Belediyesi, deprem illeri içerisinde en fazla ruhsat veren belediye oldu. Yaklaşık 33 bin bağımsız bölüme denk gelen ruhsat verdik ve bu sayede şehrimize 50 milyar liralık kredi ve hibenin gelmesini sağladık. Bu, Adıyaman için tarihi bir başarıdır. Adıyaman'da ilk kez hayata geçirdiğimiz bu sistemle birlikte artık vatandaşlarımız belediyeye klasörlerle gelmeyecek. Ruhsat başvurularını elektronik ortamda yapacak, sürecin her aşamasını anlık olarak takip edebilecek. Bu adım hemşehrilerimizin işini kolaylaştıracak, belediyemizin kurumsal kimliğine güç katacak. Bizim amacımız şehrimizi daha modern, daha yaşanabilir bir hale getirmek ve halkımıza her alanda en iyi hizmeti sunmak" diye konuştu.

Toplantı, katılımcıların sistem hakkında bilgilendirilmesi ve uygulamanın teknik detaylarının paylaşılmasıyla sona erdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman Belediyesi, Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Belediyesi, Dijital Dönüşüm, Yerel Haberler, Teknoloji, Belediye, Ekonomi, Güncel, Deprem, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman'da Dijital Dönüşüm Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Oğuzhan Dalgakıran’ın ölümünde korkunç iddia Düştüğü yer görüntülendi Oğuzhan Dalgakıran'ın ölümünde korkunç iddia! Düştüğü yer görüntülendi
Alkollü sürücü, 9 aylık bebeği hayattan kopardı Alkollü sürücü, 9 aylık bebeği hayattan kopardı
Peş peşe tetiğe basıp taksi şoförünü öldürdü Peş peşe tetiğe basıp taksi şoförünü öldürdü
Montella müjdeyi verdi: Ferdi geri dönüyor Montella müjdeyi verdi: Ferdi geri dönüyor
Otobüs kazasında ölen kadının yola çıkmadan önce yaptığı paylaşımı kahretti Otobüs kazasında ölen kadının yola çıkmadan önce yaptığı paylaşımı kahretti
Beşiktaş’ta ayrılık açıklandı Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı
İran, Afganistan ve Pakistan sınırına 130 kilometre duvar inşa etti İran, Afganistan ve Pakistan sınırına 130 kilometre duvar inşa etti
Mauro Icardi, gözünü Gheorghe Hagi’nin rekoruna dikti Mauro Icardi, gözünü Gheorghe Hagi'nin rekoruna dikti
Gözaltına alınan ünlülerin mücevhercisinin albümü dikkat çekici Gözaltına alınan ünlülerin mücevhercisinin albümü dikkat çekici

13:18
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
12:41
Meclis’in önünde beyaz Toros’u ateşe veren şahıs ’Cinali Grubu’yla bağlantılı çıktı
Meclis'in önünde beyaz Toros'u ateşe veren şahıs 'Cinali Grubu'yla bağlantılı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 13:49:27. #7.12#
SON DAKİKA: Adıyaman'da Dijital Dönüşüm Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.