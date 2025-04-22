Adıyaman'da 'Dünya Bizim Evimiz' Tiyatro Gösterimi - Son Dakika
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Adıyaman'da 'Dünya Bizim Evimiz' Tiyatro Gösterimi

Adıyaman\'da \'Dünya Bizim Evimiz\' Tiyatro Gösterimi

Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen 'Dünya bizim evimiz' adlı çocuk tiyatrosu, minik izleyicilere doğa ve çevre bilincini eğlenceli bir şekilde aktardı. Etkinlikte 600 öğrenci davet edildi ve özel durumlu çocuklar da programa katılım gösterdi.

22.04.2025 12:30  Güncelleme: 12:32
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Adıyaman Belediyesi'nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen "Dünya bizim evimiz" adlı çocuk tiyatrosu, minik izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Doğa ve çevre felaketlerine karşı mücadele eden çocukların hikayesini anlatan tiyatro oyunu, Çevre Çocuk Tiyatrosu ile Sadri Alışık Kültür Merkezi iş birliğinde sahnelendi. Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Abdülhamid Han Kültür Merkezi'nde organize edilen tiyatro gösterimi, çocuklardan yoğun ilgi gördü. Toplam 600 öğrencinin davet edildiği etkinlikte, Adıyaman Belediyesi Toplum Merkezinde eğitim gören özel durumlu çocuklar da gösteriyi ilgiyle izledi.

Adıyaman Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçlarıyla okullarından alınan çocuklar, etkinlik sonrası yine aynı şekilde okullarına bırakıldı. Kültür Müdürlüğü personeli tarafından etkinlik öncesi ve sonrası çocuklara ikramlıklar da dağıtıldı.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Çocuklarımızın doğa sevgisi ve çevre bilinciyle yetişmesi, geleceğimiz için büyük önem taşıyor. 'Dünya bizim evimiz' adlı tiyatro oyunu hem eğlenceli hem de öğretici yönüyle dikkat çekti. Doğa, sadece miras aldığımız değil, gelecek nesillere devretmemiz gereken en kıymetli hazinemizdir. Bu tür etkinliklerle çocuklarımız çevreyi korumanın önemini öğrenirken aynı zamanda hayal güçlerini de geliştiriyor. Daha yaşanabilir bir Adıyaman ve daha güzel bir dünya için doğaya duyarlı bireyler yetiştirmek hepimizin görevidir" diye konuştu. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'da 'Dünya Bizim Evimiz' Tiyatro Gösterimi - Son Dakika

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