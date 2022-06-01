Adıyaman'da Dünya Çevre Haftası kutlanıyor

Temiz bir çevrenin önemine vurgu yapmak amacıyla her yıl Haziran ayının ilk haftası kutlanmaya başlanan Dünya Çevre Haftası, Adıyaman'da kutlanmaya başlandı.

Dünya Çevre Haftası dolayısıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Kadir Kandemir, kurum çalışanlarıyla birlikte Vali Mahmut Çuhadar'ı makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Kadir Kandemir, kurum olarak yaptıkları çalışmalar ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü çerçevesinde Adıyaman'da yapılacak etkinlikler hakkında Vali Çuhadar'a bilgi verdi.

Dünya Çevre Haftası dolayısıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü çalışanlarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mahmut Çuhadar, "Bizim için çevre herkesin ilgilenmesi, koruması, gayret etmesi ve sahiplenmesi için en büyük değerlerin başında gelir. Yaşadığımız çevre geçmişten bize kalan bir miras değil, gelecek nesillere bırakacağımız bir emanettir. Yarınımız olan çocuklarımızın daha sağlıklı bireyler olarak yetişmesi bugün bizim oluşturacağımız ortak bir çevre bilinci ile mümkündür. Bu bilinçle valilik olarak çevrenin korunması ve geliştirilmesi en önemli hedeflerimizdendir. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çevre haftası dolayısıyla yapılan çalışmaların duyarlılık ve farkındalığı artırmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN