Adıyaman\'da Emekli Çayevi Büyük İlgi Görüyor

Yerel

Adıyaman Belediyesi'nin geçtiğimiz ay hizmete açtığı Emekli Çayevi, vatandaşların büyük beğenisini kazandı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin seçim vaatlerinden biri olan halkçı belediyecilik projesi, Demokrasi Parkı içinde hayata geçirildi. Emeklilerden öğrencilere kadar herkes, çaylarını 3 TL gibi uygun bir fiyata içerek sosyal bir alanın keyfini çıkarabiliyor.

Türkiye'nin en ucuz çayını sunan Emekli Çayevi, özellikle düşük maaş alan emekliler tarafından memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar, burada hem uygun fiyata çay içme imkanı hem de arkadaşlarıyla konforlu bir ortamda sosyalleşme imkanı buldu. Emekliler, bu hizmetin enflasyonun yüksek olduğu bir dönemde oldukça değerli olduğunu belirterek, Başkan Tutdere'ye teşekkür etti.

Emekli Çayevi, gençler ve çalışanlar için de bir buluşma noktası haline geldi. Vatandaşlar, bu tür mekanların Demokrasi Parkı'na huzur getirdiğini ve belediyenin sosyal projelerinin kente olumlu katkı sağladığını ifade etti. - ADIYAMAN