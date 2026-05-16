Adıyaman'da Engelli Çocuklara Adalet Etkinliği
Adıyaman'da Engelli Çocuklara Adalet Etkinliği

16.05.2026 12:58
Adliyede Down sendromlu çocuklar temsili mahkemede adalet dersi verdi ve 'Sevgi davası'na karar verdi.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Adıyaman Adliyesi'nde anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Adıyaman Down Sendromlular Derneği'ne üye çocuklar, adliyede gerçekleştirilen programda cübbe giyerek temsili mahkemeye katıldı, "Adalet ağacı" oluşturdu.

Etkinlikte Down sendromlu çocuklar ile hakim ve savcılar, parmak izleriyle hazırlanan "Adalet ağacı" çalışmasına katkı sundu. Hazırlanan eser, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin ile adliye personeline takdim edildi.

Program kapsamında oluşturulan temsili mahkemede hakim ve savcı koltuğuna oturan çocuklar, "Sevgi davası" için karar verdi. Çocuklar, "Dünyadaki tüm kötü sözlerin yasaklanmasına ve herkesin birbirine gülümsemesine" hükmetti.

Adıyaman Down Sendromlular Derneği Başkanı Zeynel Abidin Şenlik, etkinlikte yaptığı konuşmada, Down sendromlu bireylerin toplumda eşit haklara sahip olması gerektiğini belirterek, onların yeteneklerinin fark edilmesi ve sosyal hayata tam katılımlarının en büyük hedefleri olduğunu söyledi.

Çocukların giydiği cübbelerin yalnızca bir kıyafet olmadığını ifade eden Şenlik, "Bugün çocuklarımızın giydiği o cüppeler; onların potansiyellerinin, haklarının ve toplumun vicdanındaki yerlerinin simgesidir" dedi.

Şenlik, etkinliğe ev sahipliği yapan Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin'e, hakim ve savcılara teşekkür ederek, "Unutmayalım ki sevgi ve adalet varsa, engel yoktur" ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda Down sendromlu çocuklar, hakim ve savcı cübbesi giyme törenine de katıldı. Çocuklar, ayrımcılık ve önyargılarla mücadele edeceklerine ve her zaman sevgiyle tebessüm edeceklerine söz verdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

