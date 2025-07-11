Adıyaman\'da Engellilere Akülü Sandalye Desteği

Adıyaman'da, 6 Şubat depremlerinden etkilenen engelli vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında, 41 akülü engelli sandalyesi ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Adıyaman Valiliği himayelerinde, hayırsever iş insanı Harun Yurt'un desteğiyle temin edilen sandalyelerin dağıtımı, Adıyaman merkez Fatih Spor Salonu'nda düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Program kapsamında 41 akülü sandalyeden 30'u il merkezinde, kalan 11 sandalye ilçe merkezlerindeki engelli vatandaşlara ulaştırılmak üzere teslim edildi.

Törende konuşan Vali Osman Varol, "Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin ardından uzuv kaybı yaşayan vatandaşlarımızı ne acılarında ne de hayatlarını yeniden düzene koyma sürecinde yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. Bugün burada gerçekleştirilen bu anlamlı destekle, vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz" dedi. Projeye destek veren tüm hayırseverlere teşekkür eden Vali Varol, dağıtımı yapılan akülü sandalyelerin depremden etkilenen engelli bireyler için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Törene Vali Varol'un yanı sıra Yargıtay ve Yüksek Seçim Kurulu Üyesi Mahmut Akgün, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, hayırsever Harun Yurt'un eşi Hülya Yurt ve protokol üyeleri katıldı. - ADIYAMAN