Adıyaman\'da eski çöplükte yakılan atıkların dumanı kent merkezinde endişe yarattı

Adıyaman'da eski çöplükte yakılan atıkların dumanı kent merkezinde endişe yarattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'da Sitilce mevkisindeki eski çöplük alanında sabah saatlerinde katı atıklar bazı kişilerce yakıldı. Eski çöplükten yükselen yoğun siyah dumanlar kent merkezinin birçok noktasından görüldü ve endişeye yol açtı.
Adıyaman'da eski çöplük alanındaki katı atıkların yakılması sonucu yükselen siyah dumanlar, kent merkezinin birçok noktasından görüldü.
Olay, sabah saatlerinde Adıyaman merkez Sitilce mevkisinde bulunan eski çöplük alanında meydana geldi. Alandaki katı atıklar, bazı şahıslar tarafından ateşe verildi. Atıkların yanmasıyla birlikte eski çöplük alanından yoğun siyah duman yükselmeye başladı.
Gökyüzüne yayılan dumanlar, Sitilce mevkisinin yanı sıra kent merkezinin farklı noktalarından da görüldü. Sabah saatlerinde kentin birçok noktasından fark edilen siyah dumanlar endişeye neden oldu.
Kaynak: İHA
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