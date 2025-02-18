Adıyaman'da Esnaflar Yol Daralmasına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Adıyaman'da Esnaflar Yol Daralmasına Tepki Gösterdi

Adıyaman\'da Esnaflar Yol Daralmasına Tepki Gösterdi

Adıyaman'da esnaflar, sokaktaki daralmaya karşı eylem yaparak yolu trafiğe kapattı.

18.02.2025 13:40
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Adıyaman'da, esnaflar bölgelerinde bulunan sokakta daraltılmanın yapılmasına tepki göstererek eylem yaptı.

Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi 14 Nolu Aile Sağlık Merkezi yakınlarında yapımı devam eden öğretmen evi bahçe duvarının yapılmasından dolayı yan taraftan geçen sokakta daralma oldu. Sokağın daralmasından dolayı araç geçişlerinde zor anlar yaşandığını belirten mahalle sakinleriyle esnaflar duruma tepki gösterdi. Yaklaşık 8 metre genişliğinde solan yolun bahçe duvarından dolayı daraldığını belirten mahalle sakinleri, sokağın daraltılmaması gerektiğini ve bu durumdan dolayı eylem yaptıklarını dile getirdi. Toplanan esnaf ve mahalle sakinleri, yolu trafiğe kapatarak burada ateş yaktı.

Durum üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kalabalık grubu sakinleştirerek olay yerinden uzaklaştırarak yolu trafiğe açtı. Yakılan ateş ise olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Mahalle sakinleriyle esnaflar yolun eski haline getirilmesini ve sokakta daralmanın yapılmamasını istedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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