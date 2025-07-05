Adıyaman\'da Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde gece saatlerinde etkili olan fırtına, hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Gölbaşı ilçesindeki kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar ortadan kırılırken, cadde ve sokaklara devrilen dallar ulaşımı zorlaştırdı.

İş yerleri de fırtınadan nasibini aldı. Özellikle konteyner çarşılarda kurulu çadırlar rüzgarla birlikte savruldu. Vatandaşlar fırtınaya hazırlıksız yakalanırken, belediye ekipleri devrilen ağaçları ve dağılan eşyaları temizlemek için çalışma başlattı.

Yetkililer, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyarırken, ilerleyen saatlerde hava durumunun normale dönmesinin beklendiği bildirildi. - ADIYAMAN