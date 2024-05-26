Adıyaman\'da Geçici Barınma Merkezleriyle İlgili Toplantı Yapıldı

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Adıyaman'da, geçici barınma merkezleriyle ilgili yaz aylarında oluşabilecek sorunlara karşı toplantı yapıldı.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte geçici barınma merkezlerimizde oluşabilecek su ve alt yapı sorunlarının ele alındığı değerlendirme toplantısı Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, vali yardımcıları, çevre ve şehircilik ile AFAD ve belediye yetkilileri katıldı.

Yaz mevsiminin gelmesiyle geçici barınma merkezlerinde kalan depremzede vatandaşların su kesintileri başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklardan etkilenmemesi ve konteyner kentlerin daha yaşanılabilir hale getirilmesiyle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. - ADIYAMAN