Adıyaman'da Güneşli Hava Kalabalık Yarattı - Son Dakika
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Adıyaman'da Güneşli Hava Kalabalık Yarattı

Adıyaman\'da Güneşli Hava Kalabalık Yarattı

Güneşli havayı fırsat bilen Adıyamanlılar parkları doldurdu, çocuklar oyun alanlarında eğlendi.

04.01.2025 15:46
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Adıyaman'da, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar park ve bahçeleri doldurdu.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden ve hava sıcaklığının 8 derece olduğu Adıyaman'da, vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkartıyor. Vatandaşlar park ve çay bahçesinde oturarak sohbet eşliğinde güneşli havayı değerlendirirken çocuklar ise oyun alanlarında bulunan oyun aletleriyle eğlendi. Oyun aletlerine binerek eğlenen çocukların mutlulukları yüzlerine yansırken ilk defa Ocak ayında Adıyaman'ın bu kadar sıcak olduğu belirtildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'da Güneşli Hava Kalabalık Yarattı - Son Dakika

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