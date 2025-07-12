Adıyaman\'da Güvenlik Denetimleri

Adıyaman'ın Kahta, Besni ve Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlükleri tarafından huzur ve güvenliğin sağlanması, suçların önlenmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı denetimler ve şok uygulamalar gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarda kıraathaneler, kafeler, park ve bahçeler, oyun salonları, konteyner kentler, okul ve yurt çevreleri gibi farklı alanlar kontrol edildi. Denetimlerde toplam 563 şahıs sorgulandı, 176 araç kontrol edildi. Kural ihlali tespit edilen kişi ve araçlara toplamda 134 bin 681 lira cezai işlem uygulandı.

Uygulamalar sırasında hakkında arama kararı bulunan bir kişi de yakalanarak gözaltına alındı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - ADIYAMAN