Adıyaman'da Güvenlik Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Adıyaman'da Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Adıyaman\'da Güvenlik Toplantısı Yapıldı
17.07.2025 13:28
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Vali Varol, asayiş ve güvenlik çalışmalarını değerlendirdi, 598 bin kişiye kimlik kontrolü yapıldı.

Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında İl Emniyet Müdürü Alper Uzman, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Talip Kurt ve basın mensuplarının katılımlarıyla güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Gerçekleşen toplantıda, Vali Osman Varol tarafından son 1 ay içerisinde gerçekleşen asayiş olayları hakkında detaylı bir değerlendirme yapılarak vatandaşların can ve mal güvenliği başta olmak üzere yürütülen çalışmalar, alınan tedbirler hakkında bilgiler verdi.

Adıyaman Valisi Osman Varol son 1 ay içerisinde toplam 598 bin 948 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığını ve bu şahıslardan çeşitli suçlardan aranması bulunması nedeniyle gözaltına alınan 408 şahıstan 107'sinin çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığını vurguladı.

Vali Varol aynı zamanda uygulamalarda 598 bin 948 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığını belirterek 16 adet farklı marka ve çapta tabanca, 22 adet farklı marka ve çapta tüfek, 317 adet mermi, 23 adet kesici/delici alet, 6 adet kurusıkı tabanca, 16,71 gram kokain, 0,67 gram eroin, 5.400 gram esrar, 84 gram metamfetamin, 1.222,5 gram bonzai (kannabinoid), 73 kök kenevir bitkisi, 19 adet ecstasy, 6.109 adet sentetik ecza hap, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı (puyp), 2.810.000 adet makaron, 22 adet gümrük kaçağı telefon, 14 adet kaçak emtia, 3 adet sahte belge ve 23 adet kaçak emtia ele geçirildiğini söyledi.

Bir ay içerisinde meydana gelen bin 292 asayiş olayından bin 199'nun aydınlatıldığını söyleyen Vali Varol, kişilere karşı işlenen suçlar (yaralama, öldürme, tehdit, hakaret gibi) kapsamında meydana gelen olaylara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, gerçekleşen 544 olaydan 528 olayın aydınlatılmış, olaylara karıştığı tespit edilen 732 şüpheli yakalandığını dile getirdi.

Terörle mücadele çalışmaları çerçevesine meydana gelen 2 farklı olayında 2'sinin aydınlatıldığını söyleyen Vali Osman Varol, kaçakçılık ve organize suçlarla ilgili ise 6 olayın meydana geldiğini ve bu olayların tamamının çözüldüğünü söyledi.

Trafikle ilgili de bilgi veren Vali Osman Varol, 87 bin 67 araç, 5 bin 970 motosiklet kontrol edilmiş, 11 bin 878 araç ve motosiklete, bin 683 sürücüye işlem yapıldığını 771 araç trafikten men edildiğini ve toplam 39.235.620 TL idari para cezası uygulandığını belirtti.

Göçmen kaçakçılığı konusunda da bilgiler veren Vali Osman Varol, 2 Suriye uyruklu şahsın gönüllü geri dönüş kapsamında sınır dışı işlemleri gerçekleştirilmiş olup, 7 yabancı uyruklu şahıs ise Geri gönderme merkezine sevk edildi. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında 8 yabancı uyruklu şahsa "Yol izin belgesi olmadan seyahat etmek" suçundan toplam 51.496 TL İdari yaptırım uygulandığını söyledi.

Siber konusunda da detaylı bilgiler veren Vali Osman Varol, 51 olay gerçekleştiğini 7 olayın failleri belli olup, 39 olay faili meçhul olarak kayıt altına alındığını söyledi. Vali Varol, Cumhuriyet Savcılıklarından, emniyet birimlerinden gönderilen ve resen yapılan çalışmalarımız neticesi suça konu sosyal medya hesapları ve şahıslar hakkında 148 adet araştırma raporu tanzim edildiğini bu araştırmalar neticesinde suç içerikli, 43 terör örgütü propagandası, 56 cumhurbaşkanına hakaret, 49 kamu görevlisine hakaret, trafik güvenliğinin tehlikeye sokulması, dini değerlere hakaret vb, diğer konular hakkında toplam 148 adet araştırma raporu düzenlendiğini vurguladı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Göçmen Kaçakçılığı, Yerel Haberler, Osman Varol, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Asayiş, trafik, Hukuk, Yerel, Son Dakika

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