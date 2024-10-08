Adıyaman\'da Hafızlık İcazet Merasimi Düzenlendi

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Adıyaman Müftülüğüne bağlı Kur'an Kursları'nda hafızlıklarını tamamlayan 124 öğrenci için hafızlık icazet merasimi düzenlendi.

Adıyaman TPAO konferans salonunda düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu 2019 yılından itibaren pandemi ve sonrasında yaşanan asrın felaketi depremler nedeniyle ertelemek zorunda kaldıkları icazet merasimini bu yıl yapmanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi.

Daha sonra konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, hafızlığın çok önemli olduğunun altını çizerek hafızlığın, sadece Kur'an'ı ezberlemekten ibaret olmadığını, asıl önemli olanın Kur'an-ı Kerim'i hayatın her alanına ve her anına yansıtmak olduğunu vurguladı.

Akbulut, "Genç hafızlarımızın, Kur'an-ı Kerim'i hayatlarına tatbik ederek örnek bireyler olacaklarına inanıyorum. Biliyoruz ki bu başarının arkasında büyük bir emek ve fedakarlık var. Hafızlarımızın eğitimlerinde emeği olan din görevlilerimize, Kur'an kursu öğreticilerimize ve ailelerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Program sonunda hafızlara belgeleri takdim edildi.

Programa Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme Kurul Üyesi Hamza Gökçe, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan, Malatya İl Müftüsü Ramazan Dolu, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, ilçe müftüleri ve vatandaşlar katıldı. - ADIYAMAN