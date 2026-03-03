Adıyaman'da Halk Ekmek, İlk Mesaisine Ücretsiz Dağıtımla Başladı - Son Dakika
Adıyaman'da Halk Ekmek, İlk Mesaisine Ücretsiz Dağıtımla Başladı

03.03.2026 16:23  Güncelleme: 17:24
Adıyaman Belediyesi, Halk Ekmek Fabrikası'nın açılışını gerçekleştirdi. Üretimin ilk gününde 18 farklı satış noktasında vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtımı yapıldı. Fabrika, saatte 3 bin, günlük 60 bin ekmek üretim kapasitesine sahip olacak.

(ADIYAMAN) – Adıyaman Belediyesi tarafından hizmete açılan Halk Ekmek Fabrikası, üretimin ilk gününde kent genelinde belirlenen 18 satış noktasında ekmekleri ücretsiz dağıttı. Halk Ekmek'te uygulanacak satış fiyatı bugün yapılacak Belediye Meclisi toplantısında oylanarak belirlenecek.

Adıyaman Belediyesi tarafından hizmete açılan Halk Ekmek Fabrikası, üretimin ilk gününe, vatandaşlara ücretsiz dağıtımla başladı. Kent genelinde belirlenen 18 farklı satış noktasında ekmekler vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırıldı. Gün boyunca büfeler önünde yoğunluk yaşanırken, ücretsiz dağıtım kararı vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Fiyat meclis toplantısında belirlenecek

Halk Ekmek'te uygulanacak satış fiyatının bugün yapılacak Belediye Meclisi toplantısında oylanarak netlik kazanacak. Fiyatın belirlenmesinin ardından düzenli satış süreci, planlanan takvim doğrultusunda devam edecek.

Saatte 3 bin, günlük 60 bin ekmek kapasitesi

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin seçim dönemindeki vaatlerinden biri olan Halk Ekmek Fabrikası, saatte 3 bin, günlük 60 bin ekmek üretim kapasitesiyle hizmet verecek. Modern altyapıya sahip tesisin kentte uzun yıllardır ihtiyaç olarak dile getirilen önemli bir eksikliği gidereceği, dar gelirli vatandaşların hijyenik şartlarda üretilen daha uygun fiyatlı ekmeğe erişiminin sağlanacağı ifade edildi.

"Sözümüzü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Fabrikada incelemelerde bulunarak ilk üretim heyecanına ortak olan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, projenin sosyal belediyecilik anlayışının güçlü bir yansıması olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bugün büyük bir heyecan ve gurur yaşıyoruz. Hep söylüyorduk; 'Adıyaman Belediyesi halkın belediyesidir' diye. Bugün halkın parasıyla, halkın çocukları halkı için ekmek üretiyor. Şehrimizi il olduğundan bu yana ilk kez Halk Ekmek Fabrikası ile buluşturarak verdiğimiz sözü tuttuk. Bu, sadece bir yatırım değil; halkımıza verdiğimiz sözün yerine getirilmesidir. Halk Ekmek, özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın daha hijyenik ve uygun fiyatlı ekmeğe ulaşmasının kapısı olacak."

Kaynak: ANKA

