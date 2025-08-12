Adıyaman\'da Haşere İlaçlama Çalışmaları Sürüyor

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ilaçlama ekipleri, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle haşere, karasinek ve sivrisineklerle mücadelesini aralıksız sürdürüyor.

Vatandaşların daha sağlıklı ve konforlu bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla çalışmalarını gece ve gündüz sürdüren ekipler, kent genelinde belirlenen program çerçevesinde ilaçlama faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

Özellikle sulak alanlar, çöp konteynerleri ve mesire alanlarında etkili mücadele yürüten ekipler, halk sağlığını korumak adına çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

İlaçlama çalışmalarıyla ilgili açıklama yapan Başkan Tutdere, "Adıyaman'da vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru bizim önceliğimizdir. Özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte haşere, sivrisinek ve karasinek gibi zararlılarla mücadelemizi gece gündüz sürdürüyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, kentin dört bir yanında düzenli ilaçlama çalışmaları yaparak hem çevre temizliğine hem de halk sağlığına katkı sunuyor. Bu çalışmaları büyük bir titizlikle sürdürecek, hemşehrilerimizin daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN