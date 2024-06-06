Adıyaman'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Programı Kutlandı - Son Dakika
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Adıyaman'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Programı Kutlandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası programı kapsamında yıl sonu sergisi açıldı. Kaymakam Tarık Buğra Seyhan ve ilçe protokolü, kursiyerlerin tasarladığı ürünleri inceledi ve tebrik etti. Sergide el sanatları, dikiş-nakış, giyim teknolojileri, yağlı boya, ahşap yakma sanatı ve folklor gösterileri yer aldı.

06.06.2024 14:44
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen programla kutlandı.

Kaymakam Tarık Buğra Seyhan ve ilçe protokolünün katılımıyla yıl sonu sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen kurslarda eğitim gören kursiyerler tarafından tasarlanan ürünlerin sergilendiği sergiyi gezen Kaymakam Seyhan ve protokol kursiyerlere tebrik ederek emekleri için teşekkürlerini iletti.

El sanatları, dikiş-nakış, giyim teknolojileri, yağlı boya, ahşap yakma sanatı ve folklor gösterilerinin sergilendiği etkinlikte aynı zamanda eskrim ve muay thai alanlarında düzenlen spor müsabakaları yer aldı.

Programa Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, Gölbaşı Belediye Başkan Vekili Mehmet Oruç, ilçe Jandarma Komutanı Vekili Üsteğmen Murat Erdoğan, STK temsilcileri ve kursiyerler katıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Programı Kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Programı Kutlandı - Son Dakika
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