Adıyaman'da Hilal ve Daire Şeklinde Yumurta Bulundu - Son Dakika
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Adıyaman'da Hilal ve Daire Şeklinde Yumurta Bulundu

Adıyaman\'da Hilal ve Daire Şeklinde Yumurta Bulundu

Adıyaman merkezde yaşayan İsmet Ekinci'nin tavuğu tarafından yapılan yumurtada hilal ve daire şekli bulunması, görenleri şaşırtıyor. İsmet Ekinci, hayatında ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını ve bu durumun Allah'ın bir hikmeti olduğunu belirtti.

30.04.2024 09:43
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Adıyaman'da, üzerinde daire ve ortasında ise hilal görseli olan yumurta görenleri şaşırtıyor.

Adıyaman merkezde yaşayan İsmet Ekinci isimli bir vatandaşın bahçede beslediği tavuklardan birinin yaptığı yumurta görenleri kendisine hayran bırakıyor. Sabah saatlerinde tavuklarını yemleyen İsmet Ekinci, tavukların yumurtaları almak istedi. 6 Adet yumurtadan birinin üzerinde daire ve ortasında hilal şeklini gören Ekinci, gördüğü yumurta karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Hayatında ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını ve bugüne kadar böyle bir şeyi duymadığını vurgulayan İsmet Ekinci, "Sabah kalkıp tavukları yemlemeye gittim, baktım kümeste 3-4 yumurta var, baktım bir tanesinde ay yıldız var, kaldırdım getirdim. Bu da Allah'ın bir hikmetidir. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Görenlerde hayret ediyor yani, şaşırıyorlar diyorlar böyle bir şey olamaz. Ben tavukları seviyorum ve bu yüzden de besliyorum. İlk defa böyle bir şeye şahit oldum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'da Hilal ve Daire Şeklinde Yumurta Bulundu - Son Dakika

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