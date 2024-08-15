Adıyaman\'da Hobi Bahçeleri Yıkılmaya Başlandı

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Adıyaman'da birinci sınıf tarım arazilerine yapılan hobi bahçeleri (bağ evleri) yıkılmaya başladı.

Adıyaman merkez ile Atatürk Baraj Göleti arasında birinci sınıf tarım arazilerine yapılan hobi bahçeleri, İl Genel Meclisinin aldığı karar ile yıkılmaya başlandı.

Merkeze bağlı Küçükkavaklı ile Bozhöyük köyleri arasında yapımına başlanan hobi bahçeleri İl Özel İdaresine ait iş makinaları tarafından yıkıldı. Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yıkım yerinde kısa süreli gerginlik yaşandı ancak herhangi bir olay çıkmadı. İş makineleri duvarları örülen 3 hobi bahçesini yıktı.

Yıkımdan dolayı oldukça üzüntülü olduğunu dile getiren hobi bahçesindeki hak sahibi Ümit Korkmaz, "Sorun bu kadar o kadar bağ evleri var iken niye hemen gelip bizimkini yıktılar. Aynı duyarlılığı onlara da yapmalarını bekleriz. Yani bir yerden başlanacaksa bize gelinceye kadar binlerce yer vardı. Niye hemen bizimkinden başladılar" dedi.

Yıkımlarla ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Valisi Osman Varol, "Hobi bahçeleri küçük parseller içerisinde tarım arazilerini bölerek yaptıkları hukuka aykırı, kurallara aykırı birtakım yapılar var. Bunlara tabii kanunen müsaade edilmesi mümkün değil. Bugüne kadar belki belirli şekillerde işte bunların enerjileri, suları tedarik edilmiş. Tarlası için kuyu vurma bahanesiyle DSİ'den alınan izinle kuyu vurulmuş. Sonra o kuyuya elektrik çekilir gibi elektrik çekilerek bunlar enerji kavuşmuş. Tabii ki biz vatandaşlarımızı mağdur etmek niyetinde değiliz, vatandaşımızı sıkıntıya sokmak niyetinde değiliz ama bu gidişe de bir yerde bir noktada dur demek gerekiyor. Bu kapsamda da bundan sonrasında daha sıkı uygulamalar yapacağız. Benim vatandaşlardan istirhamım lütfen bu tip kuralsız, kural dışı yollara tevessül etmemeleridir. Bizim derdimiz özellikle bu süreci bir noktada durdurmak. Biz sadece betonlaşma değil, tarım arazisinin bölünmesi, tarım arazisinin küçültülmesi ve bu küçültme yoluyla da verimin azaltılması. Yani aslında arazinin tahrip edilmesini engellemek durumundayız" diye konuştu. - ADIYAMAN