Adıyaman'da İçme Suyu Kazı Çalışmaları Sırasında Tarihi Taş Bulundu - Son Dakika
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Adıyaman'da İçme Suyu Kazı Çalışmaları Sırasında Tarihi Taş Bulundu

Adıyaman\'da İçme Suyu Kazı Çalışmaları Sırasında Tarihi Taş Bulundu

Adıyaman Belediyesi tarafından yürütülen içme suyu şebekesi kazı çalışmaları sırasında milattan sonra 2. yüzyıla ait bir kitabe bulundu. Taş, Adıyaman Müzesi'ne götürülerek detaylı incelenmek üzere alındı.

26.07.2024 11:52  Güncelleme: 11:54
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Adıyaman Belediyesinin yürüttüğü içme suyu şebekesi kazı çalışmaları esnasında özel bir alanı belirleyen milattan sonra 2.yüzyıl dönemine ait kitabe bulundu.

Adıyaman Belediyesinin Yeni Mahalle Mermerciler Sitesi içerisinde yürüttüğü içme suyu hattı kazı çalışmaları sırasında kepçe operatörü Gürsel Yorulmaz kepçenin kova kısmına bir taşın takıldığını ve üzerinde yazıların olduğunu fark etti. Çalışmayı durduran ve taşı inceleyen kepçe operatörü Yorulmaz, Adıyaman Müzesi yetkililerini arayarak durumu bildirdi.

Taşın bulunduğu yere gelen müze görevlileri, 2 satırlı grekce yazı bulunan taş sterde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde taşın, "Özel bir alanı belirleyen sınır taşı" olduğu milattan sonra 2.yüzyıl zamanında yazıldığı belirtildi.

Bin 800 yıl önce üzerine yazı yazılan Roma Dönemine ait olduğu öğrenilen taş, detaylı incelenmek üzere müze görevlileri tarafından alınarak müze müdürlüğüne götürüldü.

Taşı nasıl bulduğunu anlatan kepçe operatörü Gürsel Yorulmaz, "Adıyaman içme suyu hattında çalışıyoruz. Kazı yaptığımız esnada bir taş çıktı. Taş kepçe kovası içerisinde dönünce yazıyı fark ettim. Yanımızda çalışan elaman arkadaşa kontrol etmesini söyledim oda inip baktı ki gerçekten de taşın üzerinde yazı var. Ergün şefimize ve firmamızın ilgililerine bilgi verdik. Müdürlerimiz de müze yetkililerine bilgi verdi. Evet taşı müze müdürlüğüne teslim ettik. Ben kepçe operatörüyüm, kazı esnasında çıktı bu taş" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'da İçme Suyu Kazı Çalışmaları Sırasında Tarihi Taş Bulundu - Son Dakika

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