Adıyaman'da ilkokula başlayan öğrencilere 5 bin kırtasiye seti dağıtıldı - Son Dakika
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Adıyaman'da ilkokula başlayan öğrencilere 5 bin kırtasiye seti dağıtıldı

Adıyaman\'da ilkokula başlayan öğrencilere 5 bin kırtasiye seti dağıtıldı
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Adıyaman'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde ilkokula başlayan öğrenciler için hazırlanan 5 bin kırtasiye seti, TOKİ Akşemsettin İlkokulunda düzenlenen programla dağıtıldı. Vali Abdullah Küçük'ün katıldığı etkinlikte öğrencilere setler verilirken, kent genelinde 664 okulda 35 bin 69 öğrenciyle uyum eğitimi başladı.

Adıyaman'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde ilkokula başlayacak öğrenciler için hazırlanan 5 bin kırtasiye seti dağıtıldı.

Kent genelindeki 664 eğitim kurumunda, 35 bin 69 öğrencinin katılımıyla uyum eğitimi başladı. Bu kapsamda TOKİ Akşemsettin İlkokulunda düzenlenen programda, özel bir vakıf tarafından hazırlanan kırtasiye setleri öğrencilere dağıtıldı.

Programa Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ve vakıf temsilcileri katıldı. Sınıfları ziyaret eden Vali Küçük, öğrencilerle sohbet ederek heyecanlarına ortak oldu.

Adıyaman'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde ilkokula başlayacak öğrenciler için hazırlanan 5 bin kırtasiye seti dağıtıldı.

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, "Yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum. İlkokula başlayan öğrencilerimizin heyecanına ortak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Eğitime verdikleri destekten dolayı özel vakıfa teşekkür ediyor, öğrencilerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'da ilkokula başlayan öğrencilere 5 bin kırtasiye seti dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da ilkokula başlayan öğrencilere 5 bin kırtasiye seti dağıtıldı - Son Dakika
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