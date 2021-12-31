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Adıyaman'da insan ticaretine karşı örnek proje - Son Dakika

Adıyaman'da insan ticaretine karşı örnek proje

31.12.2021 17:29
Adıyaman'da insan ticaretine karşı örnek proje

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, belediye tarafından 'Değişime el ver' sloganıyla Türkiye'de çocuk ticareti ve emek sömürüsü amaçlı insan ticareti konusunda hazırlanarak farkındalık oluşturacak Avrupa Birliği ile Avrupa Konseyi destekli projenin tanıtım toplantısına katılarak,...

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, belediye tarafından 'Değişime el ver' sloganıyla Türkiye'de çocuk ticareti ve emek sömürüsü amaçlı insan ticareti konusunda hazırlanarak farkındalık oluşturacak Avrupa Birliği ile Avrupa Konseyi destekli projenin tanıtım toplantısına katılarak, basın mensuplarına bilgi verdi.

Adıyaman Belediyesi, son yıllarda en büyük problemlerinden birisi haline gelerek cadde, sokak ve mezarlıklarda, dilendirilen yada çalıştırılan kadınlar ve çocuklar için önemli bir projenin startını verdi.

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından finanse edilen ve halka yönelik farkındalık çalışmaları içeren projenin basın tanıtım toplantısına katılan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 'Değişime el ver' sloganıyla hayata geçirilen proje için birçok kurumdan da destek alındığını ifade etti.

Başkan Kılınç, programın açılış konuşmasında, "Türkiye'de çocuk ticareti veya emek sömürüsü amacıyla insan ticareti konusunda farkındalık oluşturmak adına Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından finanse edilecek olan ve belediyemiz tarafından yürütülen 'Değişime el ver' projesi toplantısı amacıyla bugün burada toplanmış bulunuyoruz. Bu projeden hibe desteği almaya hak kazanan 5 belediyeden birisi olan belediyemiz, proje süresince Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Emniyet İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü gibi birçok kurum ve kuruluştan da destek alacak.

Adıyaman'da yaşayan halkın insan ticareti ve emek sömürüsü konusunda bilinçlendirilmesini amaçlayan proje kapsamında bilinçlendirme kampanyalarını yürütülecek ve yerel halk ile göçmenlerin de içinde olduğu gönüllü gençlerden oluşan bir ekip ile bu kampanya amaçlanan kitlelere ulaştırılacak. Bunun için bir de proje yürütme ofisi kuruldu. Projenin detayları, oluşturulan sosyal medya hesaplarından paylaşılacak. Ayrıca, şehir halkı, sosyal medya ve yazılı mecralar aracılığıyla, broşürlerle, reklam panolarıyla, billboardlarla, afişlerle bilinçlendirilecek. Ayrıca camiler, okullar, iş yerleri ve çeşitli kamu kurumlarında bilinçlendirme çalışmaları kapsamında seminerler düzenlenecek. Yine proje kapsamında farkındalık oluşturmak için okullarda resim, grafik ve kısa film yarışmaları yapılacak. Proje 2022 yılının Mart ayına kadar sürecek.

Projenin uygulama noktası ise öncelikle kişinin mağdur olduğunu beyan etmesi ile gerçekleşebilecek. Bundan dolayı şüpheli olan ve bu bağlamda belediyemize başvuran kişiler için 153 zabıta müdürlüğümüzü arayan kişiler için gerekli incelemelerimizi yapıyoruz. Daha sonra yazılı, sözlü veya elektronik ortamda YİMER 157'ye Başsavcılığımıza ve bazı projelerde ortak çalıştığımız kolluğa bildiriyoruz. Özellikle YİMER 157'nin Türkçenin yanı sıra İngilizce, Arapça, Farsça, Rusça, Almanca ve Pestuca dillerinde 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunması mağdur tespit işlemlerine önemli katkı sunmaktadır. Eğer insan ticareti ile ilgili bir duruma tanık olursanız vatandaşlarımızdan isteğimiz YİMER 157'ye başvurmalarıdır" diye konuştu.

Adıyaman Belediyesi Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirilen proje tanıtım toplantısına Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç, Proje Koordinatörlüğünü yürüten İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Aysun Hallaç, Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü İskender Korkut, Bilgi İşlem Müdürü Aşkın Karaaslan ve Zabıta Müdürü Orhan Şahin ile proje ekibi, projede görev alan genç gönüllüler ve basın mensupları katıldı. - ADIYAMAN

Adıyaman'da insan ticaretine karşı örnek proje
Adıyaman'da insan ticaretine karşı örnek proje

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Süleyman Kılınç, Avrupa Birliği, Adıyaman, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Adıyaman'da insan ticaretine karşı örnek proje - Son Dakika


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