Adıyaman\'da Kaçan İnek Trafiği Karıştırdı

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Adıyaman'da, sahibinin elinden kaçan inek trafiği bir birine kattı.

Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi'nde sahibinin elinden kaçan bir inek Atatürk Bulvarı Emniyet Müdürlüğü Kavşağına geldi. Burada yoğun trafiğin arasına dalan trafiği bir birine kattı. Sağa sola koşturan inek vatandaşlar tarafından yakalanarak sahibine teslim edildi. İneğin yakalanmasıyla sürücüler yollarına kaldığı yerden devam etti. - ADIYAMAN