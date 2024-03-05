Adıyaman'da Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi hizmete hazır - Son Dakika
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Adıyaman'da Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi hizmete hazır

Adıyaman\'da Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi hizmete hazır

Adıyaman'da yapımı son aşamaya gelen Kadın Doğum ve Çocuk hastalıkları Hastanesi'ni inceleyen Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, hastanenin kısa sürede hizmet vermeye başlayacağını kaydetti. AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan beraberindeki heyetle birlikte Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatan hastaları ziyaret ederek, bitme aşamasına gelen Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ndeki çalışmaları inceledi.

05.03.2024 13:30
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Adıyaman'da yapımı son aşamaya gelen Kadın Doğum ve Çocuk hastalıkları Hastanesi'ni inceleyen Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, hastanenin kısa sürede hizmet vermeye başlayacağını kaydetti.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan beraberindeki heyetle birlikte Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatan hastaları ziyaret ederek, bitme aşamasına gelen Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ndeki çalışmaları inceledi.

Milletvekili İshak Şan'ı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ziyaretinde Adıyaman İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Yorulmaz ve yöneticiler karşıladı.

Milletvekili Şan, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Şirik'i odasında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Milletvekili Şan daha sonra yatan hasta servisinde bulunan hastaları ziyaret ederek, onlarla sohbet itti.

Milletvekili İshak Şan ve beraberindekiler, bitimine kısa bir süre kalan Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde incelemede bulunarak, acil servis, yatan hasta bölümleri ve ameliyathanelerde incelemede bulunarak çalışmaları yerinde inceledi.

İnceleme ve temaslarının ardından değerlendirmede bulunan Milletvekili İshak Şan, "Bugün Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek, çalışanlar hakkında bilgi aldık. Hastanemizde tedavi gören hastalarımızı servislerde ziyaret ederek sağlık durumlarını hakkında bilgi alarak geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Kampüs alanımızda hizmet verecek olan o devasa sağlık yatırımlarından otel konforunda yapılan hastanelerimiz evet sizlerin de gördüğünüz gibi devasa bir sağlık kompleksi haline gelmiş bir alandır. Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi inşaat alanındayız. Firma yetkililerimizden hastanemizle ilgili detaylı bilgileri alarak, çalışmalar hakkında değerlendirmede bulunduk. İnşallah kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak olan hastanemiz hayırlı olmasını diliyorum. 6 Şubat depremi sonrası inşallah hep birlikte tekrardan ayağı kalkacağız ve kentimizi yeniden inşa edeceğiz. Türkiye'nin sağlık sistemine duyulan güven o kadar arttı ki birçok insan Türkiye'de sağlık hizmeti almak istiyor. Sağlıkta, eski Türkiye manzaralarını, yaşı 35-40'ın üzerinde olanlar iyi bilir. Doktorunu bulmanın ayrı, ilacını temin etmenin ayrı dert olduğu o çarpık sistemi iyi hatırlıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada gördüğünüz gibi sağlıkta ivme kazanarak çağ atlayan bir ülke konumuna geldik" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'da Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi hizmete hazır - Son Dakika

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