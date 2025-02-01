Adıyaman\'da Kadınlar Belgesel Film Atölyesinde Bir Araya Geldi

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Adıyaman Belediyesi 04.17 Belgesel Film Atölyesinde kadınlarla atölye çalışması için bir araya gelen Yönetmen ve Senarist Sevinç Baloğlu, "04.17 Belgesel Atölyesindeki Adıyamanlı kadınlar gerçekten gönlümü fethetti" dedi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin 'kadın dostu Adıyaman' vizyonu kapsamında Ekim ayında hayata geçirdiği 04.17 Belgesel Film Atölyesi çalışmalarına devam ediyor. Belgesel yapım aşamalarıyla ilgili eğitimler alarak, 6 Şubat depremlerinin kadınların yaşamındaki etkilerine dair bir belgesel çalışması hazırlayan, kendileri de depremzede 19 kadın, 5 Şubat'ta gerçekleştirilecek gala öncesinde yönetmen ve senarist Sevinç Baloğlu'nu ağırladı.

Atölye kapsamında, dünyadaki çok sayıda sinema festivalinde gösterimi yapılan 'Oya' filmine dair sohbet eden kadınlar, Baloğlu'ndan belgesel sinema üzerine bilgiler aldı.

Baloğlu, atölye ilgili yaptığı değerlendirmede, "Adıyaman'da bir grup genç kadın atölye çalışması kapsamında çok yakın dönemde yaşanan depremi konu alan bir film yaptı. Onların belgeselleri üzerine konuşarak belgesel sinema üzerine söyleştik. Daha sonra son yaptığım belgeseli izlettim ve onların sorularını yanıtladım. Bu alanı sevdiklerini, sinema aracılığıyla hikaye anlatmanın tadına vardıklarını görmek beni çok heyecanlandırdı. Araştırmadan kamera kullanımına, kurgudan mekan düzenlemesine kadar her alanda çalışmışlar ve iyi bir ekip olmuşlar. 04.17 Belgesel Atölyesindeki Adıyamanlı kadınlar gerçekten gönlümü fethetti" diye konuştu. - ADIYAMAN