Adıyaman\'da Kadınlara Özel Etkinlik Düzenlendi

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8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Adıyaman Gençkuşak Girişimci Kadınlar ve İstihdam Derneği tarafından kadınlara yönelik etkinlik düzenlendi.

Adıyaman Gençkuşak Girişimci Kadınlar ve İstihdam Derneği Başkanı Birsen Günay, Perre Uygulama Oteli'nde kadınlara yönelik etkinlik gerçekleştirdi.

Birsen Günay burada yaptığı açıklamada, "Tarih boyunca farklı medeniyet ve kültürlerde statüsü hep konuşulan kadınlar, Büyük Türk Milletinin tarihinde ise, anne ve eş olarak, hep hak ettiği konumda, ailenin ve toplumun merkezinde olmuştur. Türk kadınları; bu toprakların vatan kılınması adına eşsiz mücadeleler vermiş, vatan, bayrak ve millet sevdasıyla yetiştirdikleri evlatlarını cepheye göndermekle kalmamış, bu uğurda gerektiğinde düşmana karşı kendileri savaşmışlardır. Öyle ki, Nene Hatun, Kara Fatma, Şerife Bacı gibi nice Türk kadını şanlı tarihimizin kahramanlık listesinde yerlerini almıştır. Kadınlara ithaf edilen o kadar özel günün arasında en önemli gündür belki de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Evet, 8 Mart biz kadınlar için simge bir gün, ama bizler bu farkındalık ve şuurun tek güne sığacağını düşünmüyoruz. Kadınlar, yıkıldığında ayağa kalkan ve küllerinden doğan Anka kuşu gibidirler. Yaşamımızda fark oluşturan kadınlarımızı sadece Kadınlar Günü'nde değil her gün başınızın tacı edinin. Onlardan alınan ilhamla dünyanın daha güzel bir yer haline geldiğini unutmayınız. Eğitim, bilim, kültür, sanat, siyaset, ekonomi ve spor gibi her alanda büyük başarılar ortaya koyan kadınlarımız, annelik gibi manevi rollerin yanında, bu gün toplum içerisinde söz sahibi olmanın da haklı onurunu yaşamaktadır. Aile kurumunun temeli, değerlerimizin temsilcisi, taşıyıcısı ve koruyucusu olan kadınlarımızın, hayatın bütün alanlarına etkin bir şekilde katılmalarına imkan sağlayacak şartları hazırlamak, toplumumuzun temel ve ortak sorumluluğudur. Biz özellikle kadınları güçlendirmek noktasında çalışıyoruz. Yöre kadınlarını girişimci olsun olmasın istihdama dahil edebilecek mekanizmaları kurgulamak, tarım ve hayvancılığı, kooperatifleşmeyi güçlendirmek çok önemli. İş yerini kaybeden kadın girişimciye pozitif ayrımcılık istiyoruz. Yeniden kurulum desteği istiyoruz. Bir nevi motive olmaları ve yeniden hayata tutunmaları için İşini kaybeden depremzede girişimci kadınların devlet desteğine ihtiyacı var. Bizler siyasilerimizden ve iş insanlarımızdan öncelikle kadınlarımızın işgücüne katılım oranlarını arttırmalarını ve desteklerini talep ediyoruz" dedi.

Açıklamanın ardından kadınlara karanfil hediye edildi. Etkinliğe, AK Parti Milletvekilleri Hüseyin Özhan, Resul Kurt, İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, Belediye Başkan Adayı Ziya Polat katıldı. - ADIYAMAN