Adıyaman'da Kalıcı Deprem Konutları İçin Borçlandırma İşlemleri Başladı - Son Dakika
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Adıyaman'da Kalıcı Deprem Konutları İçin Borçlandırma İşlemleri Başladı

Adıyaman\'da Kalıcı Deprem Konutları İçin Borçlandırma İşlemleri Başladı

Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen depremler sonrasında kalıcı deprem konutları için kura çekimi yapılan hak sahiplerinin borçlandırma işlemleri başladı. Borçlandırma işlemleri için hak sahiplerine, işlemlerini başlatmaları ve son güne bırakmamaları çağrısı yapıldı. Ayrıca, afet bölgesi dışında bulunan hak sahiplerinin deprem bölgesindeki illere gelmeden işlemlerini tamamlayabilecekleri belirtildi.

01.07.2024 15:45
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Adıyaman'da, kalıcı deprem konutları kurasında isimleri çıkan hak sahiplerinin açık borçlandırma işlemleri başladı.

Kahramanmaraş Merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sonrasında kalıcı deprem konutları için noter huzurunda çekilen kuralarda isimleri çıkan hak sahipleri için borçlandırma çalışmaları gerçekleştiriliyor. 12 Haziran 2024 tarihinde başlayan ve 10 Ağustos 2024 tarihine kadar devam edecek olan borçlandırma işlemleri için hak sahiplerinin biran önce işlemlerini başlatması istendi. Çeşitli nedenlerle afet bölgesi dışında bulunan ve borçlandırma işlemlerini tamamlayamayan hak sahiplerinin bulundukları illerden deprem bölgesindeki illere gelmesine gerek kalmadan 81 ilde bulunan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerine (AFAD) başvurarak işlemlerini tamamlayabilecekleri belirtildi. Yetkililer, hak sahiplerinin açık borçlandırma işlemlerini son güne bırakmamalarını biran önce tamamlamasını istedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'da Kalıcı Deprem Konutları İçin Borçlandırma İşlemleri Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da Kalıcı Deprem Konutları İçin Borçlandırma İşlemleri Başladı - Son Dakika
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