Adıyaman'da Kalıcı Deprem Konutları Teslimatı Başladı - Son Dakika
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Adıyaman'da Kalıcı Deprem Konutları Teslimatı Başladı

Adıyaman\'da Kalıcı Deprem Konutları Teslimatı Başladı

Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında düzenlenen toplantıda, Adıyaman merkez ve köylerinde TOKİ Afet Konutlarının hak sahipleri, konut teslim süreçleri ve diğer konularla ilgili bilgiler paylaşıldı. Vali Varol, kalıcı deprem konutlarının hızla teslim edildiğini belirterek, vatandaşlara yeni yuvalarında huzurlu bir yaşam diledi ve depremzede vatandaşların sağlam, güvenli ve yeni yuvalarına kavuşana kadar çalışmaların gece gündüz devam edeceğini söyledi.

25.02.2024 13:02  Güncelleme: 13:03
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Adıyaman'da teslimatlarına başlanılan kalıcı deprem konutlarıyla ilgili toplantı düzenlendi.

Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında düzenlenen toplantıya AFAD Müdürü İshak Cindioğlu, GAMER Müdürü Enver Doğan, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Seydi Körede ve ilgili kurumların yetkilileri katıldı.

Vali Osman Varol, Adıyaman merkez ve köylerinde TOKİ Afet Konutlarının hak sahipleri, konut teslim süreçleri ve diğer konularla ilgili bilgiler aldı.

Kalıcı deprem konutlarının teslimlerinin hızla devam ettiğini belirten Vali Osman Varol, "Anahtarlarını teslim ettiğimiz vatandaşlarımıza yeni yuvalarının hayırlı olmasını ve huzurla oturmalarını diliyoruz.

Hak sahibi bütün depremzede vatandaşlarımızı sağlam, güvenli ve yeni yuvalarına kavuşturana kadar gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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