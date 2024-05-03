Adıyaman'da kaybolan iki kuzen Şanlıurfa'da bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Adıyaman'da kaybolan iki kuzen Şanlıurfa'da bulundu

Adıyaman\'da kaybolan iki kuzen Şanlıurfa\'da bulundu

Adıyaman'da kaybolan 14 ve 16 yaşındaki kuzenler, 4 gün sonra Şanlıurfa'da bulundu. Taha ve Salih isimli kuzenler, ailelerini arayarak Şanlıurfa'da olduklarını belirtti. Sağlık durumları iyi olan kuzenler, aileleri tarafından alınarak Adıyaman'a geri döndü.

03.05.2024 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da, biri 14 diğeri 16 yaşında olan iki kuzen, kaybolduktan 4 gün sonra Şanlıurfa'da bulundu.

Şahabettin ve Ayten Yoldaş çiftinin 3 çocuğundan biri olan 15 yaşındaki Taha Yoldaş K-2 konteyner kentte, Muhittin ve Ayşe Demir çiftinin 4 çocuğundan biri olan 16 yaşındaki Salih Demir ise K-19 konteyner kentten 4 gün önce ayrılmış ve kendilerinden bir daha haber alınamamıştı.

Kimseye her hangi bir şey söylemeden kaldıkları konteynerden ayrılan Taha ve Salih isimli iki kuzenin bulunması için durum hem polis ekiplerine hem de İhlas Haber Ajansına bildirilerek haber yapılmıştı. Haberlerin her yerde yayımlanması sonrası arandıkları ve ailesinin ise merakta kaldığını gören kuzenler, ailelerini arayarak Şanlıurfa'da olduklarını belirtti. Her iki kuzenin ailesi Şanlıurfa'da bulunan çocuklarını gidip alarak Adıyaman'a geri döndü.

Sağlık durumları iyi olan her iki kuzenin kaybolmadan önceki gün eve gitmekte geciktikleri ve geciktiklerinden dolayı ailelerinin kızabilme korkusuyla evden uzaklaştığı ilk iki gün Adıyaman'da, geriye kalan 2 günü ise Şanlıurfa'da geçirdikleri öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Adıyaman, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman'da kaybolan iki kuzen Şanlıurfa'da bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:15 Türkiye’nin tüm ticareti durdurması İsrail’de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak Türkiye'nin tüm ticareti durdurması İsrail'de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak
10:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluktan kaçan isimlere kızdı: Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluktan kaçan isimlere kızdı: Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor
10:28 Seçimde koltuğunu kaptıran eski başkan hesap soran vatandaşı salondan attırdı Seçimde koltuğunu kaptıran eski başkan hesap soran vatandaşı salondan attırdı
09:59 TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı
08:55 1.5 saatlik zirveden yeni detaylar Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Vera’nın fotoğraflarını göstermiş 1.5 saatlik zirveden yeni detaylar! Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Vera'nın fotoğraflarını göstermiş
12:09 Depremde vefat eden Ahmet Eyüp Türkaslan’ın alacakları ödenmedi Depremde vefat eden Ahmet Eyüp Türkaslan'ın alacakları ödenmedi
11:41 Hazal Kaya’nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık Hazal Kaya'nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık
11:26 Bakan Şimşek’ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: Mayısta zirveyi görecek sonra düşecek Bakan Şimşek'ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: Mayısta zirveyi görecek sonra düşecek
11:17 1 Mayıs’ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı 1 Mayıs'ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı
11:02 Dizi aşkı yeniden alevlendi Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler Dizi aşkı yeniden alevlendi! Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler
10:49 Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar İşte fiyatlar Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar? İşte fiyatlar
10:44 Tutukluluk halinin devamına karar verilince çıldırdı Dilan Polat cezaevinde intihara kalkıştı Tutukluluk halinin devamına karar verilince çıldırdı! Dilan Polat cezaevinde intihara kalkıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 12:23:09. #1.13#
SON DAKİKA: Adıyaman'da kaybolan iki kuzen Şanlıurfa'da bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement