Adıyaman'da KBRN Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Adıyaman'da KBRN Eğitimi Verildi

Adıyaman\'da KBRN Eğitimi Verildi

Sağlık personeline KBRN eğitimi verildi, afetlere hazırlık vurgulandı.

05.05.2025 11:19
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Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından sağlık personellerine yönelik KBRN eğitimi verildi.

Eğitim salonunda düzenlenen programda Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gölbaşı, Kahta, Besni, Samsat, Çelikhan, Tut Devlet Hastaneleri ve 112 personelinden oluşan 25 kursiyere Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitmenler Kenan Kaymak ve Fatma Durğut, tarafından eğitime katılan personellere KBRN tehlikelerinden etkilenen hastaların hastaneye geldikleri andan itibaren uygulanacak hastane organizasyonu ve sağlık çalışanlarının müdahale anında kullanacağı C ve D tipi koruyucu ekipman kullanımı uygulamalı olarak anlatılarak, eğitim verildi. Eğitim karşılıklı soru ve cevapların ardından son buldu.

Eğitimlerin sıklıkla devam edileceğini ve muhtemel afet durumlarına hazır kıta şeklinde eğitimlerin önemine değinen İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, KBRN başta olmak üzere afet konusunda eğitimlerin sıklıkla devam edeceğini belirterek, vatandaşları gönüllü olmaya davet etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Hastane, Sağlık, Eğitim, Yerel, Son Dakika

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