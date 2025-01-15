Adıyaman'da Kentsel Altyapı Çalışmaları Koordinasyon Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Adıyaman'da Kentsel Altyapı Çalışmaları Koordinasyon Toplantısı

Adıyaman\'da Kentsel Altyapı Çalışmaları Koordinasyon Toplantısı

Vali Osman Varol başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Adıyaman'daki altyapı çalışmaları ve önlemler değerlendirildi.

15.01.2025 13:59  Güncelleme: 14:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da Kentsel Altyapı Çalışmaları Koordinasyon Toplantısı Vali Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Vali Yardımcısı Furkan Korkusuz, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faysal Ergezen, DSİ Şube Müdürü Emin Ertürk, Emlak Konut, Akedaş, Akmercan ve Telekom yetkilileri ile alt yapı çalışmalarını yürüten ilgili firmaların temsilcileri katıldı.

Toplantıda Adıyaman genelinde devam eden altyapı çalışmaları ve sahadaki son durum detaylı bir şekilde ele alınarak çalışmalar dolayısıyla vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi ve şehir içi ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklar dolayısıyla gerekli önlemlerin alınarak ilgili kurumların koordinasyon içerisinde hareket etmesi hususu değerlendirildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Osman Varol, Politika, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman'da Kentsel Altyapı Çalışmaları Koordinasyon Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 02:49:19. #1.11#
SON DAKİKA: Adıyaman'da Kentsel Altyapı Çalışmaları Koordinasyon Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.