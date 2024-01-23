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Adıyaman'da konteyner kentte yaşayan çocuklar tarihi yerlere kültür gezisi düzenledi - Son Dakika
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Adıyaman'da konteyner kentte yaşayan çocuklar tarihi yerlere kültür gezisi düzenledi

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından aileleriyle konteynır kentte yaşayan çocuklar için kültür gezisi düzenledi. Konteynır kentlerde bulunan Psikososyal destek ekipleri tarafından çocuklar Perre Antik Kent gezdirildi.

Adıyaman\'da konteyner kentte yaşayan çocuklar tarihi yerlere kültür gezisi düzenledi
23.01.2024 - 11:38,  Güncelleme: 11:42
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Adıyaman'da konteyner kentte yaşayan çocuklar tarihi yerlere kültür gezisi düzenledi.

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından aileleriyle konteynır kentte yaşayan çocuklar için kültür gezisi düzenledi. Konteynır kentlerde bulunan Psikososyal destek ekipleri tarafından çocuklar Perre Antik Kent gezdirildi.

Okulların yarıyıl tatilini fırsat bilen Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü ekipleri konteynır kentte bulunan çocukları Adıyaman'ın tarihi yerlerini gezdirerek çocuklara tarihi yerleri tanıttılar.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İl Müdürü Hasan Bilici etkinliği depremzede öğrencilerin moral ve motivasyonları artırmak amacıyla düzenlediklerini dile getirerek, "Depremzede öğrencilerimizin akranlarıyla kaynaşarak ve kültürel etkileşimde bulunarak yaşadıkları travmanın etkisini azaltmayı hedefledik. Kentimizin tarihi mekanlarını gezen çocuklarımız, depremi bir nebze olsa unutmaya çalıştı. Çocuklarımıza tarih bilinci kazandırmak ve ilimizin tarihi ve doğal güzelliklerini yerinde görmek amacıyla düzenlemiş olduğumuz gezide çocuklarımız hem eğlendiler, hem de ilimizin tarihini öğrenme fırsatı elde etti" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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