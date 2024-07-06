Adıyaman\'da Konteyner Kentte Yılan Korkusu

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Adıyaman'da, konteyner kent içerisinde görülen yılan korkuya neden oldu.

Adıyaman merkezde bulunan K4 Konteyner kentte akşam saatlerinde vatandaşlar tarafından yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda yılan görüldü. Görünen yılan korkuya neden oldu. Vatandaşlar, yılanı yakalamak için dakikalarca uğraştı. Yılan daha sonra vatandaşlar tarafından öldürülerek yakalandı. Konteyner kentte yılan ve akreplerin görülmeye başlandığını söyleyen vatandaşlar, yetkililerden durumla ilgili tedbir alınmasını istedi. - ADIYAMAN