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Adıyaman'da Kurbanlık hayvan kesim ve satış alanları belirlendi.

Kurban Bayramı öncesi Adıyaman Belediyesi tarafından kurban kesim alanlarının belirlenmesine yönelik Zabıta ve Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler hayvan satış ve kesim yerleri konusunda da çalışmalarını tamamladı. Çalışmalar neticesinde Adıyaman'ın kent merkez Bahçecik Mahallesi eski Mezarlığın Batı kısmındaki alan ile Karapınar Mahallesi Koru Park (Akıllı Kavşak) içerisinde kesimlerin yapılması kararlaştırıldı. Yerlerin belirlenmesinin ardından her iki noktaya kesimlerin rahat yapılabilmesi için gerekli malzemelerin konulması temin edildi.

Belirlenen her iki noktanın dışında kesimlerin ve hayvan satışlarının yapılmasına müsaade edilmeyeceği kurallara uymayan kişi yada kişiler hakkında cezai işlemin uygulanacağı ise vurgulandı.

Adıyaman Belediyesi kurban kesimlerinin belirlenen her iki noktada yapılmasını ve caddeler ile ara sokaklarda gelişi güzel kesimlerin yapılmamasını istedi. - ADIYAMAN