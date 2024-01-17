Adıyaman\'da Kurtarma Ekibi Deprem ve Doğal Afet Tatbikatı Gerçekleştirdi

Adıyaman'da kurtarma ekibi tarafından deprem ve doğal afet riskleriyle ilgili uygulamalı tatbikat gerçekleştirildi.

Adıyaman İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı arama kurtarma ekibi, Adıyaman'da olabilecek deprem ve doğal afet risklerine karşı 2 gün süren deprem ve deprem sonrası yapılması gerekenlerle ilgili eğitim aldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma 7. ve 8. Bölge Koordinatörü Mesut Baykara konuyla ilgili yaptığı açıklamada, " Türkiye'de son zamanlarda doğal afetlerin ve özellikle bölgemizde asrın felaketi olarak yaşadığımız deprem sonrası gönüllülere, Doğada Arama Kurtarma (DAK) ve Kentsel Arama Kurtarma (KAK) eğitimleri verildi. Bu kapsamda bina hasar türleri, enkaza güvenli yanaşma usulleri, malzeme tanıtımı ve kullanımı başta olmak üzere ekip oluşumu, hasta ve yaralı taşıma teknikleri ile saha tatbikatları üzerine 20 arkadaşımıza eğitim verdik" dedi.

Adıyaman arama kurtarma ekip Başkanı Hüseyin Doğan, eğitimin amacının afetlere karşı farkındalık oluşturmak ve gönüllü arama kurtarma personeli yetiştirmek olduğunu söyledi. - ADIYAMAN