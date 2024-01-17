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Adıyaman'da Kurtarma Ekibi Deprem ve Doğal Afet Tatbikatı Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Adıyaman'da Kurtarma Ekibi Deprem ve Doğal Afet Tatbikatı Gerçekleştirdi

Adıyaman İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı arama kurtarma ekibi, Adıyaman'da deprem ve doğal afet risklerine karşı tatbikat gerçekleştirdi. Eğitimde deprem sonrası yapılması gerekenler ve arama kurtarma teknikleri üzerine bilgi verildi.

Adıyaman\'da Kurtarma Ekibi Deprem ve Doğal Afet Tatbikatı Gerçekleştirdi
17.01.2024 - 15:04,  Güncelleme: 15:11
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Adıyaman'da kurtarma ekibi tarafından deprem ve doğal afet riskleriyle ilgili uygulamalı tatbikat gerçekleştirildi.

Adıyaman İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı arama kurtarma ekibi, Adıyaman'da olabilecek deprem ve doğal afet risklerine karşı 2 gün süren deprem ve deprem sonrası yapılması gerekenlerle ilgili eğitim aldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma 7. ve 8. Bölge Koordinatörü Mesut Baykara konuyla ilgili yaptığı açıklamada, " Türkiye'de son zamanlarda doğal afetlerin ve özellikle bölgemizde asrın felaketi olarak yaşadığımız deprem sonrası gönüllülere, Doğada Arama Kurtarma (DAK) ve Kentsel Arama Kurtarma (KAK) eğitimleri verildi. Bu kapsamda bina hasar türleri, enkaza güvenli yanaşma usulleri, malzeme tanıtımı ve kullanımı başta olmak üzere ekip oluşumu, hasta ve yaralı taşıma teknikleri ile saha tatbikatları üzerine 20 arkadaşımıza eğitim verdik" dedi.

Adıyaman arama kurtarma ekip Başkanı Hüseyin Doğan, eğitimin amacının afetlere karşı farkındalık oluşturmak ve gönüllü arama kurtarma personeli yetiştirmek olduğunu söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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