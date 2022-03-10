Adıyaman'da marketlerde yağ, fahiş fiyat ve stok denetimi - Son Dakika
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Adıyaman'da marketlerde yağ, fahiş fiyat ve stok denetimi

10.03.2022 00:57
Adıyaman'da marketlerde yağ, fahiş fiyat ve stok denetimi

Vatandaşların ihtiyaç duyduğu bazı temel gıda ürünlerinde ortaya çıkan stok ve fahiş fiyat artışı konularında Adıyaman'da ekiplerin denetimleri aralıksız sürüyor.

Vatandaşların ihtiyaç duyduğu bazı temel gıda ürünlerinde ortaya çıkan stok ve fahiş fiyat artışı konularında Adıyaman'da ekiplerin denetimleri aralıksız sürüyor.

Adıyaman'da Valiliği koordinasyonunda Ticaret İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Belediye zabıta ekiplerinden oluşan denetim ekipleri, yerel ve zincir marketlerde "ayçiçeği yağı stokçuluğu" ve "fahiş fiyat uygulamaları" denetimlerini sıklaştırdı.

Özellikle son günlerde yağ fiyatlarıyla ilgili vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine denetimlerini sıklaştıran ekipler, Adıyaman'daki yerel ve zincir marketlerinde ayçiçeği yağı stokçuluğu ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı gerçekleştirdikleri, denetimlerde, marketlerin reyonlarındaki ve depolarındaki yağ ürünlerinin fiyatını, stok durumunu ve faturalarını inceledi.

Denetimlerde, fahiş fiyat farkı, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyumsuzluk, etiketsiz ürün satışı ve stok yapılması gibi durumları kontrol eden ekipler, iş yeri sahiplerini stokçuluk yapmamaları konusunda uyararak denetimlerin aralıksız süreceğini ve söz konusu ihlalleri gerçekleştiren firmalarla ilgili yasal işlemlerin yapılacağı ifade edildi. - ADIYAMAN

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Adıyaman, Ticaret, Zabıta, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Adıyaman'da marketlerde yağ, fahiş fiyat ve stok denetimi - Son Dakika


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