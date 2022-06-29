Adıyaman'da motosiklet denetimi - Son Dakika
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Adıyaman'da motosiklet denetimi

29.06.2022 12:36
Adıyaman'da motosiklet denetimi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezinde motosiklet denetimleri aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezinde motosiklet denetimleri aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinin Gölbaşı Caddesi, Atatürk Caddesi üzerinde motosiklet uygulaması yapılıyor. Gerçekleştirilen uygulamalar çerçevesinde evrak kontrolü yapılıyor. Evrakları olmayan sürücüler hakkında işlem yapılırken evrakları tam olan sürücülere ise dikkatli olmaları konusunda da uyarılarda bulunuluyor. - ADIYAMAN

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Atatürk Caddesi, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman'da motosiklet denetimi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da motosiklet denetimi - Son Dakika
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