Adıyaman'da öğrenciler, ADYÜMLAB'ı gezdi - Son Dakika
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Adıyaman'da öğrenciler, ADYÜMLAB'ı gezdi

17.03.2022 15:07
Adıyaman'da öğrenciler, ADYÜMLAB'ı gezdi

DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Adıyaman ekibi ve öğrencileri, Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezini (ADYÜMLAB) ziyaret etti.

DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Adıyaman ekibi ve öğrencileri, Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezini (ADYÜMLAB) ziyaret etti.

Ekip, başta Adıyaman Üniversitesi olmak üzere Adıyaman ve bölgede faaliyet gösteren üretici sanayi kuruluşlarına ait Ar-Ge çalışmalarına katkı sunan, gerçekleştirdiği faaliyetler, analizler, genel teknolojik yapı ve bilime katkı konusunda önemli çalışmaların altına imza atan ADYÜMLAB'a teknik bir gezi düzenledi.

DENEYAP Sorumlusu Gazi Balcılar, Öğretmenler Nazlıcan Güneş, Esra Arslan, Gülşen Balık ve Elif Cansu Aslan ve öğrencilerden oluşan heyete ADYÜMLAB Müdürü Doç. Dr. Murat Genç ve ADYÜMLAB çalışanları tarafından laboratuvar ve bu laboratuvarda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Kimya analiz laboratuvarı, gıda analiz laboratuvarı, mikrobiyoloji laboratuvarı ve SEM laboratuvarlarını gezerek incelemelerde bulunan öğretmenlere, analiz ve deney örnekleri gösterildi.

Etkinlikle ilgili konuşan DENEYAP Sorumlusu Balcılar, "DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Adıyaman ekibi ve öğrencileri olarak Adıyaman ilindeki laboratuvar ve merkezleri geziyoruz. Bugünkü durağımız Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı oldu. Uzman hocalarımız nezaretinde çok güzel bilgiler edindik. Bizlere bu fırsatı tanıyan başta Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ve laboratuvarımızın değerli mensuplarına teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman'da öğrenciler, ADYÜMLAB'ı gezdi
Adıyaman'da öğrenciler, ADYÜMLAB'ı gezdi
Adıyaman'da öğrenciler, ADYÜMLAB'ı gezdi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Adıyaman'da öğrenciler, ADYÜMLAB'ı gezdi - Son Dakika


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