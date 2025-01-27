Adıyaman'da Öğrenciler Sömestir Tatilini AKEM'de Değerlendiriyor - Son Dakika
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Adıyaman'da Öğrenciler Sömestir Tatilini AKEM'de Değerlendiriyor

Adıyaman\'da Öğrenciler Sömestir Tatilini AKEM\'de Değerlendiriyor

Adıyaman Belediyesi Eğitim ve Kültür Merkezi, 6 Şubat depremleri sonrası ders çalışma ortamı bulamayan öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Sömestir tatilinde artan öğrenci sayısı uzmanlar eşliğinde ders çalışarak değerlendiren öğrencilerin memnuniyetini artırıyor.

27.01.2025 17:37  Güncelleme: 17:38
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Adıyaman Belediyesi Eğitim ve Kültür Merkezi'ndeki (AKEM) etüt salonları, sömestir tatilini ders çalışarak değerlendirmek isteyen öğrencilerin yoğun ilgisini görüyor.

6 Şubat depremlerinin ardından ders çalışma ortamından mahrum kalan öğrenciler, uzmanlar eşliğinde AKEM'de çalışma imkanı buluyor. Sömestr tatiliyle birlikte öğrenci sayısında artış yaşanan merkezde, öğrenciler sağlanan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getiriyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'da Öğrenciler Sömestir Tatilini AKEM'de Değerlendiriyor - Son Dakika

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