Adıyaman\'da Öğrenciler Tarafından Tokat Konteyner Kentte Çocuk Şenliği Düzenlendi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde öğrenciler tarafından Tokat Konteyner Kentte çocuk şenliği düzenlendi.
Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü öğretmen ve öğrencileri Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında moral ve motivasyonu arttırmak adına Tokat Konteyner Kente kalan 3 ile 6 yaş arasındaki çocuklara yönelik çocuk şenliği düzenledi. Gerçekleştirilen etkinlikte çocuklara yönelik çeşitli oyunlar ve aynı zamanda etkinlikler yapıldı. Çocukların doyasıya eğlendiği programda aileler, etkinliklerden dolayı öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. - ADIYAMAN
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Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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