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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince Şehit Abdurrahman Doğan Ortaokulu ve Yuvam Anaokulu ziyaret edildi. Polisler burada öğrencilerle bir araya gelerek öğrencilere polislik mesleği, çocuk hakları, akran zorbalığı, kişisel güvenlik tedbiri, acil numaralar, teknoloji bağımlılığı, kişisel beceri ve özgüven konusunda bilgilendirme yaptı.

Toplam 267 öğrencinin bilgilendirildiği programda aynı zamanda öğrenciler 'Kanka Polis' karakteri ile eğlenceli anlar yaşadı. - ADIYAMAN