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Adıyaman'da Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika

Adıyaman'da Öğretmenler Günü kutlandı

24.11.2021 14:12
Adıyaman'da Öğretmenler Günü kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü tüm yurtta olduğu gibi Adıyaman'da da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

24 Kasım Öğretmenler Günü tüm yurtta olduğu gibi Adıyaman'da da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Valilik önündeki Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başlayan program, Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda devam etti.

Halk Eğitim Merkezindeki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Öğretmenler günü dolayısıyla Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından Öğretmen Marşı koro şeklinde seslendirilirken Anadolu Lisesi Öğretmeni Ömer Faruk Bozkurt tarafından "Sanatkar" adlı şiir okundu.

Programın açılış konuşmasını yapan Emekli öğretmen Muhammet Küçüker, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü tebrik ederek, onurlu bir meslek olan öğretmenlik mesleğindeki tecrübelerini anlatıp, "Senede Bir Gün" adlı şarkıyı söyledi.

Öğretmenlerin kutsal ve onurlu bir mesleği icra ettiklerini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen "Öğretmenlik mesleğinde coğrafi bir sınırlama yoktur. Köyde de, mezrada da her yerde öğretmenler vardır. Bizim görev anlayışımızda zaman mefhumu ve iklim şartları diye bir kısıtlama yoktur. Ülkemizin daha güçlü ve müreffeh bir ülke olması için, dünyada söz sahibi olmamız için geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi çok iyi eğitmemiz gerekiyor. Bu işte biz öğretmenlere düşüyor. Bugünün tüm öğretmenlerimize kutlu olmasını diliyorum" dedi.

Öğretmenlik mesleğinin önemine değinen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, "Öğretmenlerimiz hele bizim gibi köyde okuyan çocuklar için ciddi rol modellerdir. Biz onlarla gözümüzü açtık. Öğretmenlerimizin dünyaya açılan pencerelerimizdir. Onların giyim tarzları, konuşma tarzları ve yürüyüşleri bizim için çok belirleyiciydi. Bizim en büyük zenginliğimiz sahip olduğumuz yer altı veya yer üstü kaynaklarımız değildir. Bizim en büyük zenginliğimiz sahip olduğumuz insan kaynağıdır. İnsanlarımızı yetiştirip geleceğe hazırlayacak olan da öğretmenlerimizdir. Saygın bir mesleği icra eden bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyorum" dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla dünyanın en kutsal mesleğini icra eden öğretmenlerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mahmut Çuhadar ise, "Öğretmenlik dünyanın en eski mesleklerinden birsidir. İnsanlıkla birlikte başlayan bu meslek insanlık var olduğu sürece de devam edecektir. Öğretmenlik nesilleri yetiştiren ve ulusların gelişmişlik parametresini tayin eden bir meslektir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bir sözünde "Öğretmenler Eserlerine İmza Atmayan Sanatçılardır" demekle öğretmenliğin ne kadar önemli bir meslek olduğunu ifade etmektedir. Öğretmenlerin sıkıntılarıyla, özverileriyle birlikte büyümüş bir kişiyim çünkü ablam ve eşimde bir öğretmendi. Evlatlarımızı, geleceğimizi teslim ettiğimiz ilim, irfan ve kültür ordusu tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Mahmut Çuhadar tarafından emekli öğretmenlere hizmet şeref belgeleri verildi.

Öğretmenlik Mesleği ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri konulu sinevizyon gösterimi sonrası adaylığı kaldırılan genç öğretmenler, Türk Bayrağı üzerine yemin etti.

Yemin töreni sonrası Vali Mahmut Çuhadar ve protokol üyeleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere madalya ve satranç takımı hediye etti.

24 Kasım Öğretmenler Günü programı Halk Eğitim Merkezi halkoyunları ekibinin folklor gösterisini sunmalarının ardından sona erdi.

Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü programına Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Baro Başkanı Av. Bilal Doğan, Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumhur Kırılmış, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - ADIYAMAN

Adıyaman'da Öğretmenler Günü kutlandı
Adıyaman'da Öğretmenler Günü kutlandı
Adıyaman'da Öğretmenler Günü kutlandı
Adıyaman'da Öğretmenler Günü kutlandı

Halk Eğitim Merkezi, Öğretmenler Günü, Adıyaman, İcra, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Adıyaman'da Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika


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