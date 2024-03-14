Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı Adıyaman\'da Uygulandı

"Okulumda Sağlıklı Besleniyorum" programı kapsamında Adıyaman'da okullarda öğrenciler ders öncesi spor yaparak derse girdi.
Milli Eğitim Bakanlığının, "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum" programı ile çocukların fiziksel ve sosyal büyüme şartlarını geliştirmek ve okul ve kurumlarda çalışan personel ve öğrencilerin hareketli yaşama teşvik amaçlanıyor.
Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, bu çerçevede Şehit Taha Uluçay İlkokulunu ziyaret ederek geleceğimizin temelini oluşturan çocukların sağlıklı bir şekilde büyümesini desteklemek için yapılan fiziksel etkinlik çalışmalarına katıldı. Öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte fiziksel etkinlikler yaparak coşkularına ortak oldu.
Etkinlik sonrasında Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, öğretmenler odasında idareci ve öğretmenlerle bir araya geldi. İdareci ve öğretmenlerle yapılan eğitim çalışmaları hakkında bilgi alan İl Müdürü Ali Tosun, öğrencilerimizin hem zihinsel hem de fiziksel açıdan sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için Bakanlığımız tarafından yürütülen bu çalışmalar konusunda özverili çalışmalar yürüten tüm okul idarelerimize ve öğretmenlerimize teşekkür etti. - ADIYAMAN
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