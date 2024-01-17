Adıyaman\'da Orman Muhafaza Memurlar Günü Kutlandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Orman Muhafaza Memurlar Günü kapsamında fidanlar toprak ile buluşturuldu.
Orman Muhafaza Memurlar Günü çerçevesinde Gölbaşı ilçe Orman İşletme Şefliğince İzmir Konteyner Kentte düzenlenen fidan dikim programına Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, Orman İşletme Şefliği yetkilileri ile personelleri katıldı.
Program çerçevesinde fidanlar konteyner kent içerisinde toprakla buluşturuldu. Kaymakam Seyhan, programda emeği geçen herkese teşekkür ederek Orman Muhafaza Memurlarının ise gününü kutladı. - ADIYAMAN
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