Adıyaman Gölbaşı'nda Orman Temizliği Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Adıyaman Gölbaşı'nda Orman Temizliği Etkinliği Düzenlendi

Adıyaman Gölbaşı\'nda Orman Temizliği Etkinliği Düzenlendi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 'Orman Benim' kampanyası kapsamında ormanlık alanda kuru dal, yanıcı madde ve atık toplama etkinliği düzenlendi. Gölbaşı Orman İşletme Şefliği tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, yangınların büyümesine sebep olan kuru dallar, yanıcı maddeler ve piknik sonrası bırakılan atıklar toplandı. Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, ilçe protokolü, vatandaşlar ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte, atıklar poşetlenerek alandan uzaklaştırıldı.

03.05.2024 17:40
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 'Orman Benim' kampanyası çerçevesinde ormanlık alanda kuru dal, yanıcı madde ve atık toplama etkinliği düzenlendi.

Gölbaşı Orman İşletme Şefliği tarafından 'Orman Benim' kampanyası çerçevesinde Göl Kuzu Mezarlığı yanında bulunan Polis Ormanı'nda yangınların büyümesine sebep olan kuru dallar, yanıcı maddeler ve piknik sonrası bırakılan atıklar toplandı.

Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Yaman, Gölbaşı Orman İşletme Şefi Mehmet Uylu, ilçe protokolü, vatandaşlar ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte, atıklar alandan uzaklaştırılmak üzere poşetlenerek bir araya toplandı.

Etkinlik alanında konuşan Kaymakam Seyhan, "Farkındalık anlamında bir etkinlik yaptık. Çevremizi temiz tutmalıyız. Temizlik sadece ormanlara has bir şey değil. Her yerde çöpü çöp kutusuna atacağız, bu bir kuraldır" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman Gölbaşı'nda Orman Temizliği Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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