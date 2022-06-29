Adıyaman'da şehir içi trafiği rahatlayacak - Son Dakika
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Adıyaman'da şehir içi trafiği rahatlayacak

29.06.2022 09:39
Adıyaman'da şehir içi trafiği rahatlayacak

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Millet Caddesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesini birbirine bağlayacak olan Şevenk Yolunda sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Millet Caddesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesini birbirine bağlayacak olan Şevenk Yolunda sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman'daki alternatif yolları arttırarak şehrin gelişimine katkı sunmayı amaçladıklarını söyledi.

İncelemeler sırasında teknik ekipten bilgiler de alan Başkan Kılınç, "Göreve geldiğimiz günden beri şehir içi trafiğini rahatlatmak amacıyla yeni yol açma ve yol genişletme çalışmalarımız büyük hızla devam ediyor. Millet Caddesiyle 400 Yataklı Hastaneyi bağlayacak olan Şevenk Yolunda devam eden çalışmaları yerinde inceledik. İnşallah en kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayıp planladığımız diğer projelerimizle birlikte şehrimizi daha yaşanabilir bir kent haline getireceğiz" diye konuştu.

Başkan Kılınç daha sonra yol yapımında görev alan işçilerle sohbet edip, kolaylıklar diledi. - ADIYAMAN

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Fen İşleri Müdürlüğü, Süleyman Kılınç, Araştırma, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman'da şehir içi trafiği rahatlayacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da şehir içi trafiği rahatlayacak - Son Dakika
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